В Киеве драка переросла в стрельбу, пострадал мужчина - ФОТО

В результате инцидента был ранен мужчина. Как сообщил отдел коммуникаций столичной полиции, к ним позвонили жители района и сообщили, что слышали выстрелы.

Уже на месте правоохранители установили, что тут произошла вначале драка во время которой прозвучали выстрелы.

Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Сначала завязалась драка, а потом один из них сделал несколько выстрелов, предварительно - из пневматического оружия. В результате происшествия 34-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой головы от удара бутылкой. Устанавливаются все участники инцидента.

При этом очевидцы рассказали, что трое мужчин отдыхали возле киоска рядом метро. Рядом с ними находилась еще одна компания и между ними возник словесный конфликт, а затем и драка. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение.

Остальные скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ". Сейчас полиция устанавливает причины и участников драки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро.

Впоследствии стало известно, что преступники пытались ограбить частный дом на Печерске. Как стало известно позже, злоумышленники ворвались в дом семьи судьи и адвоката.