16:18 11.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Перед сносом Шулявского моста показали все его "красоты" - ВИДЕО, ФОТО

Столичные коммунальщики готовятся к сносу Шулявского моста. Уже в ноябре-декабре на путепроводе перекроют движение транспорта. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Перед сносом Шулявского моста показали все его

Сейчас, в рамках реконструкции коммунальщики выполняют работы по перекладке сети связи, ливневой канализации, водопровода и газовых сетей.

На видео видно, что спецсотрудники меняют разметку, светофоры и дорожные знак на период перекрытия Шулявского путепровода. Кроме того, они перестраивают и контактную сеть троллейбусов, которые ходят по мосту.

Отметим, что в начнутся транспортные работы в ноябре-декабре, а об окончательной дате станет известно позже.

При этом работы по подготовке моста к масштабной реконструкции обещают закончить уже 3-4 ноября. Вместе с этим начнутся подготовительные работы для демонтажа тротуаров путепровода.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", коммунальное предприятие "Киевавтодор" проводит тщательный ремонт моста Метро, который соединяет правый и левый берег столицы. Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие 2-х полос движения транспорта в направлении центра города.


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