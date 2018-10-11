Перед сносом Шулявского моста показали все его "красоты" - ВИДЕО, ФОТО

Сейчас, в рамках реконструкции коммунальщики выполняют работы по перекладке сети связи, ливневой канализации, водопровода и газовых сетей.

На видео видно, что спецсотрудники меняют разметку, светофоры и дорожные знак на период перекрытия Шулявского путепровода. Кроме того, они перестраивают и контактную сеть троллейбусов, которые ходят по мосту.

Отметим, что в начнутся транспортные работы в ноябре-декабре, а об окончательной дате станет известно позже.

При этом работы по подготовке моста к масштабной реконструкции обещают закончить уже 3-4 ноября. Вместе с этим начнутся подготовительные работы для демонтажа тротуаров путепровода.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", коммунальное предприятие "Киевавтодор" проводит тщательный ремонт моста Метро, который соединяет правый и левый берег столицы. Отмечается, что на начальном этапе дорожники восстанавливают покрытие 2-х полос движения транспорта в направлении центра города.