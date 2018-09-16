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В Киеве такси въехало в остановку с людьми, пострадали два человека - ФОТО, ВИДЕО

Водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением въехало в остановку с людьми.

В Киеве такси въехало в остановку с людьми, пострадали два человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло возле станции метро Минская около восьми часов вечера на улице Маршала Тимошенко.

По предварительным, водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением и въехал в остановку. Высокий бордюр остановил машину, но все равно есть пострадавшие. Одна женщина получила травму руки, у еще одной - закрытая черепно-мозговая травма.

Полицейские подозревают, что водитель был под наркотиками, поэтому его направили к наркологу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в воскресенье, 16 сентября, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли двое пенсионеров, Как сообщает полиция Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на Мерефянском около полудня.


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