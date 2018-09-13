В Киеве нашли мертвым известного крымского волонтера

Как известно, патриот оставил Крым еще в 1991 году. Также Анатолий был на Майдене, занимался там волонтерской деятельностью и помогал многим добробратам.

Краснов уточнил, что Талибана нашли мертвым в его столичной квартире. Кроме того, в комментариях к записи активист уточнил, что неизвестный мужчина якобы убил волонтера в его квартире выстрелами из пистолета, а потом добил ножом. При этом мотив убийства неизвестен.

В данное время, в этом инциденте разбирается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что убийцей ураинского бойца Виталия Олешко в Бердянске является бывший снайпер из отряда милиции особого назначения "Торнадо", а также участник антитеррористической операции.