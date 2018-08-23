11:41 23.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне развернули самый длинный украинский флаг - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня 23 августа, в Дарницком районе столицы установили Национальный рекорд, развернув сине-желтый флаг длиной 2700 метров.

Киевляне развернули самый длинный украинский флаг - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает издание "Украинский интерес", кроме рекорда, каждые 100 метров полотна есть символом независимости Украины и 100-летия восстановления украинской государственности.

Кроме того, в этом году на праздник пришло рекордное количество киевлян – около 700 человек.

Участники акции развернули украинский флаг вдоль проспекта Бажана - от улицы Руденко к Харьковской площади. Кроме того, автомобили, которые проезжали мимо по проспекта Бажана, поддерживали участников акции гудками клаксонов.

По словам исполняющего обязанности председателя Дарницкой РГА Петра Захарченко, установление такого рекорда стоило около 40 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности.


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