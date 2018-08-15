В Киеве начали готовиться к новогодним праздникам

Об этом сообщил создатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По его словам, в этом году планируется организация новогоднего городка, который будет одновременно проходить на Софийской площади, Владимирском проезде, Контрактовой площади и на улице Сагайдачного. Уже продуманы две темы.Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому именно ей решили посвятить все оформление, а также игрушки на елке.

На проведение новогодних праздников на всех локациях нужно около 37 млн грн.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины, будет усилена охрана границы. При этом с 22 августа все подразделения Министерства внутренних дел будут переведены на усиленный вариант несения службы.