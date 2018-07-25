Стало известно, во сколько КГГА обошлась реконструкция лестницы на Старокиевской горе

Так, на обустройство всей территории Старокиевской горы потратили 89,3 миллиона гривен, но реконструкция лестницы обошлась только в 15 миллионов гривен.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, проект стоительства был спроектирован как сборная монолитная железобетонная конструкция с декоративными накладками.

Также в городской администрации рассказали, что за эти деньги было проделано пешеходный маршрут с зонами отдыха, озеленение территории, строительство платного туалета, установка "тревожной" кнопки и камер видеонаблюдения на лестнице и аллее, зоны доступа к WI-FI, установка скамеек и обустройство смотровых площадок.

Также построили подпорные стены для защиты от оползней и дренажную систему для отвода вод со склонов и установили вандалоустойчивое LED освещение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи до Андреевского спуска и Воздвиженки. Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.