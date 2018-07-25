14:30 25.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, во сколько КГГА обошлась реконструкция лестницы на Старокиевской горе

Стоимость работ по реконструкции лестницы на Пейзажной алее стоила меньше денег, чем ожидалось. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Стало известно, во сколько КГГА обошлась реконструкция лестницы на Старокиевской горе

Так, на обустройство всей территории Старокиевской горы потратили 89,3 миллиона гривен, но реконструкция лестницы обошлась только в 15 миллионов гривен.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, проект стоительства был спроектирован как сборная монолитная железобетонная конструкция с декоративными накладками.

Также в городской администрации рассказали, что за эти деньги было проделано пешеходный маршрут с зонами отдыха, озеленение территории, строительство платного туалета, установка "тревожной" кнопки и камер видеонаблюдения на лестнице и аллее, зоны доступа к WI-FI, установка скамеек и обустройство смотровых площадок.

Также построили подпорные стены для защиты от оползней и дренажную систему для отвода вод со склонов и установили вандалоустойчивое LED освещение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи до Андреевского спуска и Воздвиженки. Ступени спроектированы как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках. Перила украшены стилизованным изображением каштанов.


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