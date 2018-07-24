В центре Киева во вторник ограничат движение транспорта

Движение также будет ограничено 27 и 28 июля. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

В частности, сегодня с полудня и до часу дня - на Андреевском спуске от дома № 23 по улице Владимирской, улице Десятинной от улицы. Владимирской до площади Михайловской, площади Михайловской, улицы Трехсвятительской от площади Михайловской до улицы Костельной;

Кроме того, 27 июля ограничат движение начиная с 11 часов утра и до 16:30 - на улице Трехсвятительской от площади Михайловской к площади Европейской, улице Крещатик от Михайловской к площади Европейской, Владимирском спуске от площади Почтовой до Европейской площади, Парковой дороге от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского, ул. Михаила Грушевского от Шелковичной до площади Европейской).

Также 28 июля с полудня и до 13:30 - на бульваре Тараса Шевченко от дома № 20 до дома № 14, улицы Владимирской от дома № 56 до площади Софийской, Владимирском проезде от площади Софийской до Михайловской площади будет ограничено движение транспорта.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве на Южном мостовом переходе с 19 июля по 9 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов.