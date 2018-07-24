20:57 24.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100199717:Polishuk

В столичном метро ограничат вход на четыре станции

В Киеве ближайших два дня могут ограничить вход для пассажиров станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

В столичном метро ограничат вход на четыре станции

Это связано с проведением массовых мероприятий. Вместе с тем, как сообщает во вторник, 24 июля, пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", закрытие станций не планируется.

Так, станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" могут ограничить на вход 25 июля 2018 года. А также "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как известно, в столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве жестоко наказали "героя парковки" - ФОТО Количество жертв пожара возле Афин возросло до 74 человек - ВИДЕО Украина предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, - Гройсман В NASA показали все астероиды вокруг Земли - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив