В столичном метро ограничат вход на четыре станции

Это связано с проведением массовых мероприятий. Вместе с тем, как сообщает во вторник, 24 июля, пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", закрытие станций не планируется.

Так, станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" могут ограничить на вход 25 июля 2018 года. А также "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как известно, в столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.