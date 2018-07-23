В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и ранил женщину

Сегодня, в ночь с воскресенья 22 июля на понедельник 23 июля, в Киеве был задержан иностранец, который убил мужчину, напал с ножом на женщину и оказывал сопротивление сотрудникам полиции при задержании.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
Отметим, что убийство произошло в Деснянском районе столицы. Тело иностранца свидетели заметили на улице Гната Хоткевича. В частности, на теле убитого были обнаружены многочисленные ножевые ранения.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы мужчины, причастного к преступлению.
Вскоре полицейские возле дома на улице Двинской увидели, что неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали скорую, а правоохранители начали задерживать преступника. Злоумышленник напал на копов с ножом. Сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в ногу поляка, в результате убийца 1989 года рождения получил ранение ноги и был госпитализирован.
Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.