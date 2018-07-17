18:48 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Питьевая вода в столице может скоро исчезнуть

ПАО "Киевводоканал" утверждает, что запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице осталось всего на месяц.

Питьевая вода в столице может скоро исчезнуть

Об этом говорится в ответе предприятия на информационный запрос "УНН".

"Киевводоканал" обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц. При этом отмечается, что для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин, и все они требуют обеззараживания.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство реагента. В связи с этим на некоторых водоканалах остатков хлора осталось от недели до 20 дней.


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