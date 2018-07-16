В центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта

В связи с этим 24, 27 и 28 июля в центре города будет ограничено движение всех видов транспорта. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, в эти дни состоится молебен и крестный ход, для чего необходимо ограничение движения транспорта.

При этом обращения по проведению мероприятий предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.

Таким образом, 24 июля ограничение движения транспорта будет длиться с полудня и до часу дня:

на Андреевском спуске (от дома № 23 до улицы Владимирской)

улице Десятинной (от Владимирской до площади Михайловской)

площади Михайловской

улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до улицы Костельной).

Затем 27 июля с 11 часов утра и до 16:30 ограничения движения вводится:

на улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до площади Европейской)

улице Крещатик (от Михайловской до Европейской)

Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской)

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского)

улице Михаила Грушевского (от Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с полудня и до 13:30 движение будет ограничено:

на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14)

улице Владимирской (от дома № 56 до улице Софийской)

на Владимирском проезде (от площади Софиевской до площади Михайловской).

В КГГА также напомнили, что празднование будет проходить согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 года "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины".

Также во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия. Так, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит Томос об автокефалии Украинской православной церкви к 1030-й годовщине крещения Руси.