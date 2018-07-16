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В Киеве временно закроют фуникулер

В Киеве с 17 июля прекращается движение фуникулера.

В Киеве временно закроют фуникулер

Городской транспорт будет закрыт до 23 августа. Остановка связана с проведением ежегодных регламентных работ, испытаниями и техническим осмотром.

Как сообщают в понедельник, 16 июля, коммунальном предприятии "Киевпасстранс", руководство компании призывает пассажиров учитывать это во время планирования поездок.

Напомним, Киевский фуникулер был построен в 1905 году и соединил кратчайшим путем два крупных района города: Верхний Город и Подол. Его длина составляет 222 метр, разница высот между станциями составляет 75 метров, обслуживается двумя пассажирскими вагонами вместимостью 100 челок (включая 30 сидячих). Ежегодно фуникулер перевозит до 3 млн пассажиров, при этом его максимальная пропускная способность составляет четыре тысячи пассажиров в час.

Как сообщал УРА-Информ, в 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения ремонтных работ.


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