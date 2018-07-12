12:34 12.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице вновь митинг: люди не согласны с ценами на проезд - ФОТО

В Киеве одновременно "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта. Об этом сообщает агенство UNN.

В столице вновь митинг: люди не согласны с ценами на проезд - ФОТО

Так, новые тарифы вызвали возмущение у жителей города, и по этой причине у здания КГГА собралось несколько сотен человек.

По словам активистов, такие тарифы совсем не соответствуют услугам, которые предоставляются людям, и равнение под евростандарты Украина пока не может делать.

"Надо закупать новые комфортные машины, не ниже стандарта Евро-5. Кроме того, если городской транспорт будет по 8 гривен, а наш по 5 гривен - у нас будет такой наплыв, что нам за три дня все автобусы поломают", - рассказал директор" Политехавто-Б "Николай Бацан.

Как известно, не отрицают намерений поднять стоимость и другие городские перевозчики. Они утверждают, что у них есть все основания для повышения тарифов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на сегодняшний день нет целесообразности повышения цены на газ для населения. Сегодня в Украине установился разумный баланс между ценами на газ и системой субсидий.


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