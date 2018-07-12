В столице вновь митинг: люди не согласны с ценами на проезд - ФОТО

Так, новые тарифы вызвали возмущение у жителей города, и по этой причине у здания КГГА собралось несколько сотен человек.

По словам активистов, такие тарифы совсем не соответствуют услугам, которые предоставляются людям, и равнение под евростандарты Украина пока не может делать.

"Надо закупать новые комфортные машины, не ниже стандарта Евро-5. Кроме того, если городской транспорт будет по 8 гривен, а наш по 5 гривен - у нас будет такой наплыв, что нам за три дня все автобусы поломают", - рассказал директор" Политехавто-Б "Николай Бацан.

Как известно, не отрицают намерений поднять стоимость и другие городские перевозчики. Они утверждают, что у них есть все основания для повышения тарифов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на сегодняшний день нет целесообразности повышения цены на газ для населения. Сегодня в Украине установился разумный баланс между ценами на газ и системой субсидий.