В Киевской области пенсионерка выращивала целую плантацию конопли – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

По словам правоохранителей, несколько растений было изъято для проведения экспертизы, а все остальное уничтожили путем сожжения. По данному факту проводится проверка.

В полиции добавили, что за незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли действующим законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до трех лет.

За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений – наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичные правоохранители обнаружили в квартире киевлянина огромны кусты конопли. Сообщается, что горшки с растениями конопли на балконе многоэтажки полицейские заметили во время планового патрулирования территории Подольского района.