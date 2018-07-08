В столице жители нашли змею, занесенную в Красную книгу

По предварительной информации, под лестницей на улице Выборгская была обнаружена медянка. Медянка- слабоядовитая змея, ее яд опасен, в основном, для ящериц. На людей медянка не нападает, а укусить может только, если засунуть ей палец в рот самостоятельно. Медянка находится в Красной книге Украины и уничтожать их запрещено законом.

Медянка доставлена в Национальный парк Межигорье, где за ней будут присматривать профильные зоологи.

Стоит отметить, что климатические условия Украины прекрасно подходят для обитания таких ужеобразных. Змея обитает практически на всей территории Европы (кроме Ирландии, большей части Великобритании, Северной Скандинавии, центральной и южной части Иберийского полуострова и островов Средиземного моря) до западного Казахстана и Кавказа, а также до северного Ирана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области гадюка напала на ребенка. Мальчик стал жертвой рептилии во время прогулки около лесополосы.