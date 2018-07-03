В Киеве на взятке попался очередной чиновник

Об этом передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Операция по задержанию чиновника проходила совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Дарницкого УП ГУ ЧП.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил от представителя предприятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых на территории Полтавской области, за решение вопроса о получении разрешения на проведение горных работ.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения.