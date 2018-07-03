21:55 03.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке попался очередной чиновник

Сегодня, 3 июля Киевской местной прокуратурой № 2 в городе Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды. 

В Киеве на взятке попался очередной чиновник

Об этом передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Операция по задержанию чиновника проходила  совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Дарницкого УП ГУ ЧП.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил от представителя предприятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых на территории Полтавской области, за решение вопроса о получении разрешения на проведение горных работ.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения. 


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