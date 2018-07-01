В столице объявлена повышенная ветряная опасность

Департамент городского благоустройства города Киева предупредил горожан о повышенной скорости ветра на 1 июля 2018 года. Об этом передает пресс-службы КГГА.
Киевлянам настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила при усиленном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Сегодня, весь день в Киеве будет облачным. Утренний дождь постепенно перейдет в дождь c грозой, который вечером сменится сильным дождем.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.