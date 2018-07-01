В столице объявлена повышенная ветряная опасность

Киевлянам настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила при усиленном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сегодня, весь день в Киеве будет облачным. Утренний дождь постепенно перейдет в дождь c грозой, который вечером сменится сильным дождем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.