12:24 01.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице объявлена повышенная ветряная опасность

Департамент городского благоустройства города Киева предупредил горожан о повышенной скорости ветра на 1 июля 2018 года. Об этом передает пресс-службы КГГА.

В столице объявлена повышенная ветряная опасность

Киевлянам настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила при усиленном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сегодня, весь день в Киеве будет облачным. Утренний дождь постепенно перейдет в дождь c грозой, который вечером сменится сильным дождем. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение. 


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