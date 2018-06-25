В столице на три дня отключат воду

Как известно, водоснабжение будет отключено из-за ремонта. Так, на сайте ведомства обнародован список адресов, где не будет воды:

25 июня - на ул. Академика Королева 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б в жилых домах и детском саде, не будет водоснабжения в период с 23:00 до 07:00.

В свою очередь, 26 июня в ряд улиц останется без воды:

- в здании психоневрологического интерната на ул. Подлесной, 8, с 10:00 до 19:00;

- на ул. Туполева 6, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (жилой дом), 1 (ЖЭК), 1-А (детский сад), 1-Б (мойка), 16 (магазин), 12-А (гаражи) на период с 11:00 до 19:00;

- на ул. Бастионной 9 (школа), 11, 11-А, 12, 13, 14, 14-А, 16 (жилой дом);

- в пер. Бастионном, 11, 15 (жилой дом);

- на ул. Тимирязевской, 2-А, 1 (Ботанический сад);

- ул. Выдубицкой, 40 (монастырь) - с 22:00 до 07:00;

Кроме того, с 22:00 до 07:30 будет отключено водоснабжение на ул. Ивана Франко и на ул. Лысенко.

Также 27 июня ограничения касательно водоснабжения будут на следующих адресах:

- проспект Науки 55-А, 59 (жилое здание), 51 (АЗС), 51-А, 55 (гаражный кооператив), 53 (ДЭУ), 55-А (диспетчерская ТТУ) с 10:00 до 24:00;

- на ул. Северно-Сырецкой 1-3 (офисы) с 11:00 до 04:00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для Киевводоканала.