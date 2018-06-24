Столичная власть предупреждает об изменениях маршрутов трех троллейбусов

Троллейбус № 25 вообще в это время не будет перевозить пассажиров. Об этом сообщили столичные власти.

Согласно сообщению, начиная с 23 часов воскресенья и до шести часов утра вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия улице Елены Телиги на участке от улицы Ольжича к проспекту Степана Бандеры.

Последние отправления в рейс по своим маршрутам:

троллейбусов № 25 от станции метро Почайна: 22:58; 22:52, от улицы Свободы 22:05; 22:22;

троллейбусов № 27 от ж/д станция Киев-Волынский: 21:41; 21:47, от станции метро Почайна: 22:28; 22:38;

троллейбусов № 30 от Кадетского Гая: 22:00; 22:20, от улицы Милославская: 22:00; 22:20.

С 23 до 6 часов троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

Маршрут № 27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - станция метро" Дорогожичи";

Маршрут № 30 "улица Милославская - железнодорожная станция "Зенит";

"улица Кадетский Гай - станция метро "Дорогожичи";

Маршрут № 25 закрывается.

Заезды и выезды троллейбусов скорректируют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с мероприятиями ко Дню молодежи 24 июня частично перекрыли ул. Владимирскую.