Киеве владелец кафе застрелил посетителя - ФОТО

Тут между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт. После чего хозяин начал стрелять по компании. В результате инцидента один человек погиб. Еще два человека получили ранения.

Как сообщает полиция Киева, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент около полуночи произошел конфликт между отдыхающими и владельцем.

В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих, уроженец Запорожской области, получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью и умер на месте происшествия.

Еще двоих скорая помощь увезла с ранениями в больницу. Сам 60-летний владелец пояснил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в этом ресторане.

Полиция задержала мужчину, а с места происшествия изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы. Сейчас следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции выясняют причины конфликта.

По факту гибели человека полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В Киеве возле станции метро неизвестные расстреляли микроавтобус "Киев - Белая церковь" и скрылись в направлении чабанов на автомобиле Ауди А6.