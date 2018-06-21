На каких столичных пляжах можно купаться?

Отмечается, что уже 12 пляжах Киева появились зеленые флажки с отметкой "Купаться разрешено". И только напротив одного пляжа – Тельбин остался желтый флажок "Купаться не рекомендуется".

Однако, только несколько дней назад не рекомендовалось купаться на всех киевских пляжах.

Сейчас же купаться разрешено на 12 муниципальных пляжах столицы, а именно: Молодежный, Венеци, Передмостная Слободка, Золотой, Детский, Радуга, Центральный, Веселка", Вербный, Пуща-Водица, Водоворот, Галерный.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на трех киевских пляжах. Предприятие опубликовало список мест, где киевлянам не рекомендовано купаться. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Плесо", временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".