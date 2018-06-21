19:54 21.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На каких столичных пляжах можно купаться?

Почти все столичные пляжи соответствуют требованиям по результатам проб воды. Соответствующая информация появилась на сайте коммунального предприятия Плесо.

На каких столичных пляжах можно купаться?

Отмечается, что уже 12 пляжах Киева появились зеленые флажки с отметкой "Купаться разрешено". И только напротив одного пляжа – Тельбин остался желтый флажок "Купаться не рекомендуется".

Однако, только несколько дней назад не рекомендовалось купаться на всех киевских пляжах.

Сейчас же купаться разрешено на 12 муниципальных пляжах столицы, а именно: Молодежный, Венеци, Передмостная Слободка, Золотой, Детский, Радуга, Центральный, Веселка", Вербный, Пуща-Водица, Водоворот, Галерный.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на трех киевских пляжах. Предприятие опубликовало список мест, где киевлянам не рекомендовано купаться. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Плесо", временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".


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