Провокаций не будет: "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских

В Киеве следить за общественным порядком во время "Марша равенства" будут до 5 тысяч сотрудников Нацполиции Украины. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Согласно его словам, количество правоохранителей возможно будет корректироваться. Причиной этому является маршрут движения марша, который не будет меняется. Поэтому, система обеспечения порядка будет той же.
Также Яровой отметил, что в ночь с субботы на воскресение перекрывается движение.
Отмечается, что полиция настаивает на том, что не допустит стычек, провокаций и каких бы то ни было силовых попыток противодействия маршу. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ.
"Если же будут какие-то радикальные призывы к силовому противодействию, то полиция будет принимать меры. Вплоть до того, чтобы по публикациям в Интернете вносить такие случаи в ЕРДР и начать досудебное расследование, - добавил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента призвали власти Украины не препятствовать проведению Марша равенства в городе Киеве.