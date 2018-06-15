17:56 15.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Провокаций не будет: "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских

В Киеве следить за общественным порядком во время "Марша равенства" будут до 5 тысяч сотрудников Нацполиции Украины. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Провокаций не будет:

Согласно его словам, количество правоохранителей возможно будет корректироваться. Причиной этому является маршрут движения марша, который не будет меняется. Поэтому, система обеспечения порядка будет той же.

Также Яровой отметил, что в ночь с субботы на воскресение перекрывается движение.

Отмечается, что полиция настаивает на том, что не допустит стычек, провокаций и каких бы то ни было силовых попыток противодействия маршу. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ.

"Если же будут какие-то радикальные призывы к силовому противодействию, то полиция будет принимать меры. Вплоть до того, чтобы по публикациям в Интернете вносить такие случаи в ЕРДР и начать досудебное расследование, - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента призвали власти Украины не препятствовать проведению Марша равенства в городе Киеве.


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