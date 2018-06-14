В Киеве взорвался автомобиль, пострадали четверо детей

В результате инцидента погибли четверо детей. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них - в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, происшествие произошло около пяти часов вечера на улице Чернобыльской.

Уже на месте полицейские выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

По предварительным данным детей в возрасте от пяти до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон машины. Там они нашли предмет, который взорвался.

Все четверо сейчас находятся в "Охматдете". Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано, - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, добавив, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.