23:49 14.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве 23 июня будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда

В Киеве в следующую субботу, 23 июня, будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда.

В Киеве 23 июня будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда

Движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, мероприятия пройдут с 19:30 до 21:30.

В это время будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской и на улице Владимирской от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице сегодня ночью и в ближайшие дни с 00:30 до 04:50 закрывается движение трамваев маршрутов №28 и №33К в связи с заменой трамвайного узла по улице Гната Хоткевича. Каждую ночь с 11 до 15 июня будет закрываться движение трамваев №28 и №33К.


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