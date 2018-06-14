В Киеве 23 июня будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда

Движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, мероприятия пройдут с 19:30 до 21:30.

В это время будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской и на улице Владимирской от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской.