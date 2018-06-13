В Киеве иномарке сбила пешехода, мужчина погиб

Мужчина погиб в 80 метрах от пешеходного перехода. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь. Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, погибшему оторвало свод черепа. При этом мужчина перебегал через восемь полос в то время, как до перехода было 80 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Чоколовском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие участием иномарки. Водитель автомобиля Opel двигался по Чоколовскому бульвару в сторону Индустриального моста. Затем мужчину решил перестроиться с третьего во второй ряд, но потерял управление и вылетел на тротуар. Машина проехала около 20 метров, ударилась в бетонное основание рекламного щита.