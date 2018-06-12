11:57 12.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевское метро впервые за 28 лет меняет диктора

К концу июня текущего года столичный метрополитен планирует обновить аудиообъявления в поездах. Об этом говорится в пресс-службе столичного метро.

Киевское метро впервые за 28 лет меняет диктора

Отмечается, что первой пилотной линией, на которой обновят записи голосов дикторов, станет "синяя ветка".

По словам пресс-секретаря метрополитена Наталии Макогон, из-за того, что произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", пришлось искать голос, который озвучит станции. Так как диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет.

Известно, что киевское метро будет перезаписывать все объявления с помощью компании Tak Treba Production. В рамках социального проекта услуги по озвучиванию будут предоставляться бесплатно.

Кроме того, в метро изменят аудиобъявление названий станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года.


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