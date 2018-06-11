В Киеве во вторник отключат воду на 15 улицах

При этом воды не будет в течение двух дней. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы.

В связи с чем не будет воды в учебных корпусах КПИ по улице Борщаговская 124 и 126.

Также 12 июня начиная с девяти часов утра и до шести часов вечера - улица Мишуги, 4 (ТЦ). С десятич асов утра и до 23 часов - улица Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж / б), 94 (1 ввод на жил. Дома). С десяти часов утра и до 23 часов - улица Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (жил. дома).

13 июня начиная с 23 вторника и до восьми часов утра - улица Марганецкая, 22, 24 (жил. дома); улица Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д / с), 4/16 (ЖЭУ-406) улица Марганецкая, 43-67 (ч. дома) улица Рогозовская , переулок Слесарный, переулок Остерский, улица Остерская (частные дома) .

14 июня с девяти часов утра и до полуночи - улица Полковая, 72 (жил. Дома. С 9:30 до шести часов вечера - улица Вильямса, 6-д, 8-д (ж / б); переулок Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (жил.дома). С десяти часов утра и до девяти часов вечера - улица Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; улица Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; улица Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; улица Елисейская, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице в связи с плановыми отключениями водоснабжения с пятого по восьмое июня 2018 года не будет воды на 11 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".