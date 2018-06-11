Киевлянам обещают снизить тарифы на отопление и воду

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг 14 июня рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше.
Об этом свидетельствует проект решения заседания на сайте НКРЭКУ.
Сообщается, что такой ажиотаж по снижению тарифов на тепло и горячую воду произошло из-за конфликта киевских властей с "Нафтогазом". Поэтому, эксперты сомневаются в реализации этих планов.
Тем не менее уже с первого августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление. Речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Для этого предприятие подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Планируется, что для населения будут установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 грн за 1 Гкал (без НДС). Сейчас тариф на 320,38 гривен/Гкал больше.
К слову, если все пойдет по плану, то тепло по расчетам специалистов Киевтеплоэнерго должно стоить около 940 грн за гигакалорию против около 1350 грн, как это было в этом отопительном сезоне.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Столичные власти утвердили новые повышенные тарифы мусора в городе. Согласно новым тарифам, стоимость вывоза одного кубометра мусора для населения составит 115,09 грн с учетом НДС, для бюджетных организаций - 127,42 грн, а для других потребителей - 143,71 грн.