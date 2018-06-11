Киевлянам обещают снизить тарифы на отопление и воду

Об этом свидетельствует проект решения заседания на сайте НКРЭКУ.

Сообщается, что такой ажиотаж по снижению тарифов на тепло и горячую воду произошло из-за конфликта киевских властей с "Нафтогазом". Поэтому, эксперты сомневаются в реализации этих планов.

Тем не менее уже с первого августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление. Речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Для этого предприятие подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Планируется, что для населения будут установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 грн за 1 Гкал (без НДС). Сейчас тариф на 320,38 гривен/Гкал больше.

К слову, если все пойдет по плану, то тепло по расчетам специалистов Киевтеплоэнерго должно стоить около 940 грн за гигакалорию против около 1350 грн, как это было в этом отопительном сезоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Столичные власти утвердили новые повышенные тарифы мусора в городе. Согласно новым тарифам, стоимость вывоза одного кубометра мусора для населения составит 115,09 грн с учетом НДС, для бюджетных организаций - 127,42 грн, а для других потребителей - 143,71 грн.