13:59 04.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на сутки на Северном мосту ограничат движение

В Киеве в понедельник, 4 июня, будет ограничено движение транспорта на Северном мосту.

В Киеве на сутки на Северном мосту ограничат движение

Тут столичные власти будут проводить ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов вечера сегодняшнего дня и до восьми часов вечера вторника в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Движение будет ограничено десяти часов вечера 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе.


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