В Киеве на сутки на Северном мосту ограничат движение

Тут столичные власти будут проводить ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов вечера сегодняшнего дня и до восьми часов вечера вторника в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве почти на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Движение будет ограничено десяти часов вечера 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе.