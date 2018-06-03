В Киеве стартовал традиционный "Пробег под каштанами"

Так, в соревновании будут принимать участие более 200 человек. В этом году главный лозунг марафона - "Бегу ради маленьких сердец". Все собранные деньги организаторы мероприятия передадут Центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины на приобретение необходимого оборудования.

Маршрут соревнований будет разбит на 5 дистанций: "Пробег в ходунках" (для детей в возрасте 9-14 месяцев), "Детский Пробег2 (для детей до 15 лет), "Пробег мужественных" (для людей в инвалидных колясках), "Спортивный Пробег" (для профессиональных спортсменов и тех, кто бежит на результат) и "Благотворительный Пробег".

Как сообщалось в "УРА-Информ", часть дорог в центре города будут перекрыты из-за изменения маршрута международных соревнований по велоспорту. В официальном уведомлении говорится, что ограничение движения автотранспорта коснется б-р Т.Шевченко - пл.Победы - ул.Победы - ст.м Нивки (разворот) - ул.Победы - пл.Победы - б-р Т. Шевченко - ул.Крещатик (до перекрестка с ул.Михайловская) на Майдане Незалежности. Дороги будут перекрыты с 09:00 до 12:00.