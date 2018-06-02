11:14 02.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве закрыли очередной бордель - ФОТО

В Киеве сотрудники по борьбе с организованной преступностью по торговле людьми прекратили деятельностью публичного дома. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции г. Киева.

В Киеве закрыли очередной бордель - ФОТО

Сообщается, что входе операции полисмены задержали организатора и лиц, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам. Организатором публичного дома выступила 29-летняя жительница Киевской области. Она арендовала квартиру в центре столицы и завербовала девушек приятной внешности, которым обещала большие гонорары и связи с иностранными клиентами.

Правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и планшеты. Весь процесс был тщательно задокументирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Винницкой области правоохранители решили поменять свою профессиональную сферу деятельности, организовав подпольную сеть интимных салонов. На допросе "оборотни в погонах" сознались, что лично занимались привлечением девушек для занятия проституцией, обещая большие валютные гонорары и процент от клиентов.


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