В Киеве вновь заморозили реконструкцию Шулявского моста

Отмечается, что это связано с тем, что Киевсовет должен рассмотреть петицию с альтернативным вариантом реконструкции.

В ведомстве отметили, что начало работ зависит от того, как будут рассмотрены предложенные новые варианты. Известно, что была подана соответствующая петиция, которой предлагается провести закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное решение развязки Шулявского путепровода.

Как отметил автор петиции, КГГА заявила о намерении осуществить реконструкцию Шулявской по схеме неполный "Четырехлистник".

Добавим, "Четырехлистник" является устаревшим типом транспортной развязки, что имеет ограниченное использование в городах. Она набрала необходимое количество голосов, поэтому столичная власть должна ее рассмотреть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 мая в Киеве начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана. В связи с чем в Киевской городской государственной администрации прорабатывается схема движения на время проведения работ.