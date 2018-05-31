В центре Киева сгорел автобус - ВИДЕО

К счастью, на момент возгорания в салоне машины пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Дегтяревской.

При этом люди сообщают о нескольких взрывах. Скорая приехала через минуты четыре после первого взрыва, пожарные и полиция - минут через пять. Сработали быстро - периметр перекрыли, огонь ликвидировали. Что взорвалось пока неизвестно, - пишут очевидцы в социальной сети.

Вместе с тем водитель автобуса рассказал, что ехал в парк и по дороге услышал дым. Машина вспыхнула быстро и он самостоятельно пытался тушить пламя огнетушителем, даже когда были взрывы.

По состоянию на семь часов вечера пожар был локализован, однако огонь успел полностью уничтожить автобус.

Движение трамвайных маршрутов №14 и №15, линия которых проходит рядом, остановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая после полудня в Киеве во время управления транспортным средством умер пожилой водитель автобуса маршрута №7. Автобус курсирует с железнодорожного вокзала до Львовской площади.