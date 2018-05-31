В Киеве в четверг ограничат движение по бульвару Леси Украинки

Тут на участке от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри будкт проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с восьми часов дня сегодня и до десяти утра 3 июня на бульваре Леси Украинки в направлении центра города движение будет частично ограничено в первой полосе движения.

По данным "Киевавтодора" будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве почти на месяц ограничат движение съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Ограничение движения на этом участке продлится с 29 мая до 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.