08:15 31.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в четверг ограничат движение по бульвару Леси Украинки

В Киеве в четверг, 31 мая, местные власти частично ограничат движение транспорта по бульвару Леси Украинки.

В Киеве в четверг ограничат движение по бульвару Леси Украинки

Тут на участке от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри будкт проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с восьми часов дня сегодня и до десяти утра 3 июня на бульваре Леси Украинки в направлении центра города движение будет частично ограничено в первой полосе движения.

По данным "Киевавтодора" будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве почти на месяц ограничат движение съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Ограничение движения на этом участке продлится с 29 мая до 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.


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