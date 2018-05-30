В центре Киева в среду перекроют движение транспорта

Власти столицы могут ограничить движение из-за проведения 2 июня Всеукраинского шествия защиты прав детей и семей. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, шествие стартует в 11 часов утра.

Оно пройдет по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - улица Михайловская - Майдан Независимости - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улицв Шелковичная - улица Михаила Грушевского - площадь Конституции.

Завершение события запланировано на час дня возле Верховной Рады.

При этом конструкции и оборудование, необходимое для проведения мероприятия, будут монтировать и демонтировать 2 июня на Софийской площади начиная с шести часов утра и до 9:45 и с 11 часов утра и до трех часов дня, а также на площади Конституции - с восьми часов утра и до полудня, а затем с 13:15 до 16:30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице, где накануне прошел финал Лига чемпионов, коммунальщикам начали усиленно наводить порядки. Так, по состоянию на утро понедельника, 28 мая, сотрудники коммунального хозяйства уже начали разбирать фан-городок на Крещатике.