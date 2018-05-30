В столице за рулем умер водитель автобуса

Сегодня, 30 мая 2018 года, после полудня, в Киеве во время управления транспортным средством умер пожилой водитель автобуса маршрута №7.
Об этом сообщают в пресс-службе КП "Киевпастранс".
Автобус курсирует с железнодорожного вокзала до Львовской площади. В ходе осуществления сегодняшнего маршрута около в 12:30 у водителя транспорта резко ухудшилось самочувствие.
Мужчина, несмотря на это, совершил вынужденную остановку транспорта, а люди вызвали ему карету скорой помощи. Медики, прибывшие на место смогли только констатировать гибель мужчины1957 года рождения. Причина смерти будет выяснена при вскрытии.
В КП "Киевпастранс" добавили, что перед началом работы водитель прошел обязательное медицинское обследование.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в британском городе Дартфорд посреди дороги водитель автобуса врезался в 25 автомобилей.