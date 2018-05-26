В Киеве опять подрались футбольные фаны - ФОТО

Инцидент произошел на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной около половины седьмого утра. По предварительной информации, между собой повздорили две группы студентов, часть из людей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди признались, что собирались ретироваться в фан-зону для подготовки к просмотру Лиги чемпионов.

Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в центре Киева на улице Крещатик в руки полиции попал мужчина, который готовил провокации для иностранных футбольных фанатов, которые приехали в город на финал Лиги Чемпионов.