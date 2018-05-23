21:32 23.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве в среду, 23 мая, прямо на ходу загорелся троллейбус №18, следующий по маршруту Майдан Незалежности - улица Сошенко.

В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

К счастью никто во время происшествия из пассажиров не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети инцидент произошел на Подольском спуске.

При этом пока троллейбус остановился, испуганные пассажиры устроили давку в салоне.

Вместе с тем кондуктор пояснил, что разорвалась какая-то трубка и загорелась. Вот вам и техническое состояние городского транспорта, - написал очевидец.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в ночь на вторник, 22 мая, произошло столкновение сразу трех машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Северном мосту около полуночи. После столкновения травмы получил пострадал пассажир автомобиля Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.


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