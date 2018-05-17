Центральные улицы Киева парализовали пробки – ФОТО

Как отмечается, проблемы с движением транспорта наблюдаются на бульваре Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Грушевского, Михайловской, Владимирской и других.

В свою очередь, в пресс-службе Киевпастранса сообщили, что в пробках стоят улица Владимирская, Набережно-Крещатицкая, а также район Почтовой площади. Общественный транспорт курсирует вне графика.

Таким образом, из-за проблем передвижения введено оперативное положение без соблюдения графика на маршрутах 24, 62, 114 по ул. Владимирская, ул. Набережно-Крещатицкая, Почтовой площади.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.