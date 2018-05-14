Киев встал в огромных пробках из-за футбольной Лиги чемпионов - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Отметим, что власти Киева просят водителей планировать свои маршруты, ведь будет ограничено движение транспорта на 39 улицах.

По предварительным данным, частичное ограничение движения ожидается:

Ул.Архитектора Городецкого (от ул.Заньковецкой до ул.Крещатик) - с 12.05.2018 г. до 31.05.2018 г. круглосуточно;

Ул.Прорезная (от ул.Пушкинской до ул.Крещатик) - с 12.05.2018 г. до 31.05.2018 г. круглосуточно;

Бульвар Тараса Шевченко (от ул.Пушкинской до Бессарабской площади) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Богдана Хмельницкого (от ул.Пушкинской до ул.Крещатик) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Большая Васильковская (от ул.Ковпака до ул.Тверской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Василия Тютюнника (от ул.Евгения Коновальца до ул.Деловой) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Евгения Коновальца (от ул.Михаила Заднепровского до ул.Предславинской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Михаила Заднепровского (от б-ра Леси Украинки до ул.Евгения Коновальца) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Б-р Леси Украинки (от ул. вгения Коновальца до ул.Новогоспитальной) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Госпитальная (от б-ра Леси Украинки до Госпитального переулка) - с 27.04.2018 г. до 10.06.2018 г. круглосуточно;

пер.Госпитальный (от ул.Госпитальной до пер.Лабораторного) - с 27.04.2018 г. до 10.06.2018 г. круглосуточно;

Ул.Лабораторная (от ул.Василия Тютюнника до тупика) - с 27.04.2018 г. до 10.06.2018 г. круглосуточно;

Ул.Летняя (от пер.Лабораторного до ул.Евгения Коновальца) - с 27.04.2018 г. до 10.06.2018 г. круглосуточно;

Ул.Богдана Хмельницкого (четная сторона от ул.Крещатик до ул.Пушкинской) - с 23.05.2018 г. до 26.05.2018 г. круглосуточно;

Площадь напротив билетных касс НСК Олимпийский между ул.Эспланадной и ул.Саксаганского - с 27.04.2018 г. с 08:00 до 00:00 01.06.2018 г.

Полностью перекроют движение:

Ул.Крещатик (от ул.Архитектора Городецкого до ул.Богдана Хмельницкого) - с 12.05.2018 г. до 31.05.2018 г. круглосуточно;

Ул.Крещатик (от ул.Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Архитектора Городецкого (от ул.Заньковецкой до ул.Крещатик) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Бессарабская площадь - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Владимирская (от ул.Льва Толстого до б-ра Шевченко) - с 25.05.2018г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Терещенковская (от б-ра Тараса Шевченко до ул.Льва Толстого) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Льва Толстого (от ул.Терещенковской до площади Льва Толстого) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Площадь Льва Толстого - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул.Тверской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Жилянская (от ул.Антоновича до ул.Шота Руставели) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Шота Руставели (от ул.Жилянской до ул.Бассейной) - с 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Рогнединская (от ул.Большой Васильковской до ул.Эспланадной) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Эспланадная (от ул.Бассейной до ул.Саксаганского) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Саксаганского (от ул.Большой Васильковской до ул.Эспланадной) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул. Физкультуры (от ул. Антоновича к НСК "Олимпийский") - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Деловая (от ул.Антоновича до ул.Василия Тютюнника) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Ивана Федорова (от ул.Антоновича до ул.Василия Тютюнника) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Владимиро-Лыбедская (от ул.Антоновича до ул.Большой Васильковской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Немецкая (от ул.Антоновича до ул.Предславинской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Тверская (от ул.Антоновича до ул.Большой Васильковской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул.Предславинская (от ул.Тверской до ул.Ивана Федорова) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Ул. Евгения Коновальца (от ул.Предславинской до ул.Большой Васильковской) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Б-р Леси Украинский (от ул.Госпитальной до ул.Новогоспитальной) - с 25.05.2018 г. с 20:00 до 06:00 27.05.2018 г.;

Парковая дорога от заездного "кармана" - с 21.05.2018 г. до 25.05.2018 г. круглосуточно.

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