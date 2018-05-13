В Киеве умер судья Соломенского суда Бобровник

На момент смерти ему было 37 лет. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, Бобровник умер в результате сердечного приступа в карете скорой помощи. Другой информации в полиции пока не сообщают.

В пресс-службе Соломенского суда информацию о смерти Бобровника подтвердили, однако о причине смерти не уточнили.

Напомним, судья Соломенского райсуда Бобровник ранее вел громкие дела бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной Рады Борислава Розенблата и бывшего депутаты Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство относительно судьи Соломенского суда Киева Николая Бобровника, в деятельности которого были установлены нарушения.