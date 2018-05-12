В столице стартовал отбор атлетов на "Игра непобежденных" - ФОТО

В этом году отборочный этап проходит на столичном стадионе "Пионер". Более 355 кандидатов со всей Украины - вдвое больше, чем в 2017-м, будут бороться за право представлять национальный флаг на основной части турнира.

Бывшие бойцы будут соревноваться за 60 медалей в восьми видах спорта.

Напомним, в прошлом году украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных". Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пенсионный фонд завершил подготовительную работу для выплат повышенных пенсий частникам войны на востоке Украины.