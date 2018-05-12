13:17 12.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице стартовал отбор атлетов на "Игра непобежденных" - ФОТО

Сегодня, 12 мая, в Киеве начались соревнования ветеранов войны на востоке Украины для участия в "Играх непобежденных". Об этом передает пресс-служба турнира.

В столице стартовал отбор атлетов на

В этом году отборочный этап проходит на столичном стадионе "Пионер". Более 355 кандидатов со всей Украины - вдвое больше, чем в 2017-м, будут бороться за право представлять национальный флаг на основной части турнира.

Бывшие бойцы будут соревноваться за 60 медалей в восьми видах спорта. 

Напомним, в прошлом году украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных". Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пенсионный фонд завершил подготовительную работу для выплат повышенных пенсий частникам войны на востоке Украины


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