11:57 09.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100193537:nastya

В Киеве исполком УЕФА определиться с обладателями еврокубка 2020 года

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций в ходе заседании в Киеве объявит города, которые станут хозяевами финальных матчей еврокубков в 2020 году.

В Киеве исполком УЕФА определиться с обладателями еврокубка 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что заседание исполкома УЕФА в столице Украины пройдет 24 мая. Выбор городов-хозяев финальных матчей является первым пунктом в повестке. На проведение финального матча Лиги чемпионов в 2020 году претендуют Лиссабон и Стамбул.

Известно, что за Суперкубок УЕФА борются сразу девять стран: Белорусь, Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия, Португалия.

Добавим, что в столице, 26 мая, примет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Финал Лиги Европы с участием испанского "Атлетико" и французского "Марселя" пройдет 16 мая в Лионе (Франция).

В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, а Лиги Европы - в Баку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Судейский комитет УЕФА объявил, что фина Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" будет судить команда сербского арбитра Милорада Мажича. О судье известно немного - ему 45 лет, а международную категорию он получил в 2009 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия стала на путь разрушения мирового порядка, - Порошенко В Киеве стартовала акция протеста "Бессмертный полк" - ФОТО Выход Трампа из сделки с Ираном - это победа для России Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018", - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив