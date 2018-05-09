В Киеве исполком УЕФА определиться с обладателями еврокубка 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что заседание исполкома УЕФА в столице Украины пройдет 24 мая. Выбор городов-хозяев финальных матчей является первым пунктом в повестке. На проведение финального матча Лиги чемпионов в 2020 году претендуют Лиссабон и Стамбул.

Известно, что за Суперкубок УЕФА борются сразу девять стран: Белорусь, Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия, Португалия.

Добавим, что в столице, 26 мая, примет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Финал Лиги Европы с участием испанского "Атлетико" и французского "Марселя" пройдет 16 мая в Лионе (Франция).

В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, а Лиги Европы - в Баку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Судейский комитет УЕФА объявил, что фина Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" будет судить команда сербского арбитра Милорада Мажича. О судье известно немного - ему 45 лет, а международную категорию он получил в 2009 году.