11:40 08.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице будет ограничено движение на бульваре Леси Украинки

Сегодня, восьмого мая, в Киеве на бульваре Леси Украинки частично ограничат движение транспорта.

В столице будет ограничено движение на бульваре Леси Украинки

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ограничение движения продлится с 20:00 8 мая до 6:00 9 мая на участке от вул. Эспланадной до ул. Госпитальной.

Известно, что сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" на соответствующем участке дороги будут выполнять устройство нового асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в компании просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. В частности, капитальный ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги. Таким образом, направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет полностью соответствовать европейским стандартам городских дорог.


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