14:51 07.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы вооруженные лица напали на автомобиль

В Печерском районе Киева, на улице Цитадельной, пока что неустановленные лица обстреляли транспортное средство Infiniti одного из местных жителей.

В центре столицы вооруженные лица напали на автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Утром 7 мая к правоохранителям поступило сообщение от гражданина Украины о том, что неизвестные люди совершили обстрел его автомобиля. На месте инцидента полиция зафиксировала пулевые отверстия в машине. Было изъято несколько использованных пуль, которые будут переданы на экспертизу для определения вида оружия, из которого были совершены выстрелы.

Происшествие случилось поблизости жилья пострадавшего. Целились в лобовое стекло транспортного средства.

В данный момент правоохранители определяют все подробности произошедшего. В следствие инцидента никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в американском городе Мемфис произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще четверо получили многочисленные осколочные ранения и травматический шок.


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