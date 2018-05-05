Европейские футбольные фанаты были "приятно" удивлены ценами на столичное жилье

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Так, руководство "Укрзализныци" предлагает цены на жилье в комнатах отдыха на Центральном вокзале. Болельщики могут поселиться в комнатах отдыха за 250 гривен в сутки, более комфортабельные условия есть и для туристов за 750 гривен в сутки. Туристы и фаны смогут оплатить свои временные жилища наличными или картами, также будет доступен сервис по уходу за домашними любимцами, которых европейские гости имеют привычку привозить в собой.

Стоит отметить, что столичные квартирные арендаторы взвинтили цены на посуточный съем жилья, что называется "до небес". Порой в интернете можно было наткнуться на аренду в 5,6, 10 тыс гривен в сутки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичные власти приняли решение ограничить движение в центре города из-за подготовки к проведению в Киеве финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018.