18:25 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Европейские футбольные фанаты были "приятно" удивлены ценами на столичное жилье

ПАО "Укрзализныця" предложила футбольным фанатам из Европы более комфортабельное и бюджетное жилье на время проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве. 

Европейские футбольные фанаты были

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Так, руководство "Укрзализныци" предлагает цены на жилье в комнатах отдыха на Центральном вокзале. Болельщики могут поселиться в комнатах отдыха за 250 гривен в сутки, более комфортабельные условия есть и для туристов за 750 гривен в сутки. Туристы и фаны смогут оплатить свои временные жилища наличными или картами, также будет доступен сервис по уходу за домашними любимцами, которых европейские гости имеют привычку привозить в собой.

Стоит отметить, что столичные квартирные арендаторы взвинтили цены на посуточный съем жилья, что называется "до небес". Порой в интернете можно было наткнуться на аренду в 5,6, 10 тыс гривен в сутки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столичные власти приняли решение ограничить движение в центре города из-за подготовки к проведению в Киеве финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018.  


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