В Киеве появились 23 новые улицы

Как сообщает пресс-центр Киеврада, в Голосеевском районе появятся ряд новый улицы. В частности, это будут улийы Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, улица Святоджерельная, Михаила Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Омеляна Поповича, Филиппа Морачевского.

В Оболонском районе теперь будут улицы Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Анны Барвинок. Улицы Святошинского района названы именами Елены Курило, Алексея Синявского, Олекса Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

В столмцек такде появится переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы появятся в Днепровском районе, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного.

При этом в Киевраде уточнили название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе, переименовав ее в улицу Валентина Отамановского.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская рада в четверг, 8 февраля, приняла решение о наименовании восьм новых улиц в Подольском районе столицы. Соответствующие изменения внесены в официальный справочник "Улицы Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы.