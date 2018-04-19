Лист металла упал с крыши нового ТРЦ в Киеве: есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv.Operativ. Как отмечается, инцидент случился на проспекте Победы, 26. В частности, где один из листов упал на лестницу к подземному переходу. В тот момент как раз проходила женщина, которая и получила рассечение головы.

В данный момент пострадавшая находится в столичной больнице.

В сообществе также говорится о том, что после случившегося произошел конфликт с работниками ТРЦ.

К слову, они пытались оперативно убрать обломки металла и увести пострадавшую. Однако прохожие не дали этого сделать.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Инофрм", совсем недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам провести проверки торговых центров и детсадов.