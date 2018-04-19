16:29 19.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Лист металла упал с крыши нового ТРЦ в Киеве: есть пострадавшие - ФОТО

В Киеве с крыши нового торгово-развлекательного центра ветром сорвало лист металла, который упал на проходящую мимо женщину. В результате инцидента, ни в чем не виновата гражданка получила многочисленные травмы.

Лист металла упал с крыши нового ТРЦ в Киеве: есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv.Operativ. Как отмечается, инцидент случился на проспекте Победы, 26. В частности, где один из листов упал на лестницу к подземному переходу. В тот момент как раз проходила женщина, которая и получила рассечение головы. 

В данный момент пострадавшая находится в столичной больнице.

В сообществе также говорится о том, что после случившегося произошел конфликт с работниками ТРЦ.

К слову, они пытались оперативно убрать обломки металла и увести пострадавшую. Однако прохожие не дали этого сделать.

Напомним, как сообщалось в  "УРА-Инофрм", совсем недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам провести проверки торговых центров и детсадов.


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