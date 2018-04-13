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В Киеве ночью из гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" - ФОТО

В Киеве в ночь на пятницу, 13 апреля, из ручного противотанкового гранатомета неизвестные обстреляли здание "Киевгорстроя".

В Киеве ночью из гранатомета обстреляли здание

Граната попала в отдел продаж, там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета. Как сообщают очевидцы, информация об инциденте на улице Омеляновича-Павленко в Печерском районе поступила в два часа ночи.

При этом сразу возле отдела продаж компании расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Уже на месте полиция обнаружила отстрелянный тубус гранатомета, который лежит через дорогу от здания. На тубусе спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 апреля 2018 года в центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского произошла стрельба.


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